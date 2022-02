Associação de Futebol de Bragança prevê aumentar o número de clubes certificados

Os clubes de futebol e futsal já iniciaram o processo de Certificação de Entidades Formadoras para a época 2022/2023. As candidaturas foram submetidas em Novembro passado e no próximo mês de Junho será publicada a lista dos clubes licenciados.

Este mês avançaram as visitas técnicas, presenciais e online, das sub-comissões distritais da Federação Portuguesa de Futebol.

Este é um processo obrigatório para que os clubes possam registar contratos de formação desportiva, para receberem dividendos de transferências de atletas que passaram pela sua formação e poderem participar nos campeonatos nacionais. “Este processo veio reestruturar completamente a orgânica dos clubes. Os clubes têm-se organizado burocraticamente, têm melhorado as suas infra-estruturas, tem melhorado na questão dos recursos humanos. Este processo faz com que os clubes tenham mais condições para a prática desportiva dos mais novos”, destacou Sílvio Carvalho, director técnico regional da Associação de Futebol de Bragança.

E para os clubes serem reconhecidos como Entidades Formadoras têm que preencher vários requisitos. “Na plataforma da Certificação de Entidades Formadoras os clubes têm que enviar a documentação que é pedida, por exemplo a questão dos desfibrilhadores, que têm que ter nas instalações e alguém com formação para os usar, têm que ter um elemento médico nos jogos e nos treinos, treinadores credenciados e todo um conjunto de normas exigidas para corresponder aos dez critérios do processo que definem a classificação entre 0 e 100 pontos. A classificação varia entre Centros Básicos de Formação, depois uma ou duas estrelas que são as escolas de futebol e futsal, a partir de três estrelas os clubes certificados já podem fazer contratos de formação”, explicou.

Na última temporada foram certificados 14 dos 33 clubes da A.F. Bragança, sendo que o Macedo foi o que recebeu mais estrelas, quatro no total. Sílvio Carvalho acredita que o número vai aumentar. “Temos a expectativa de ver aumentar o número de clubes certificados, mas isto passa muito pela organização de cada clube. Mas este processo é muito importante, pois, no futuro, o clube que não estiver certificado não pode competir nos escalões nacionais”.

Na última temporada foram certificados como Entidades Formadoras o C.A. Macedo de Cavaleiros, o G.D. Bragança, a Escola Crescer, a ADS Vale do Conde, G.D. Moncorvo, Montes Vinhais, G.D. Mirandês, A.D. Paredes, S.C. Mirandela, CSP Vila Flor, Alfandeguense e G.D. Macedense. Quanto ao SC Moncorvo e Santo Cristo foram reconhecidos como Centros Básicos de Formação de Futsal.