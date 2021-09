Associação de Futebol de Bragança tem uma nova sede

Depois de constantes adiamentos da conclusão da obra, a nova sede da Associação de Futebol de Bragança foi finalmente inaugurada.

O espaço da antiga Escola das Cantarias, em Bragança, foi requalificado e cedido pelo município à associação para o funcionamento de toda a sua actividade.

António Ramos, presidente da A.F. Bragança, diz tratar-se de um dia “marcante”, depois de várias dificuldades ultrapassadas para a conclusão da obra. “Foram três anos de muito trabalho. Tivemos que parar a obra várias vezes, depois com a pandemia piorou com a falta de material e mão-de-obra, o que fez com que se arrastasse a conclusão dos trabalhos”, lembrou.

Terminada a obra e inaugurada a sede, António Ramos garante que a associação passa “a ter condições condignas para receber qualquer evento”.

As obras de requalificação do edifício foram financiadas em 80 por cento pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através dos programas disponibilizados para a melhoria das infra-estruturas desportivas. “Sempre definimos que era fundamental para o desenvolvimento desportivo a existência de infra-estruturas adequadas para esse desenvolvimento. Já há vários anos que a FPF instituiu um conjunto de programas de requalificação, não só das sedes das associações como também para o apoio à melhoria das infra-estruturas. Esta inauguração é uma concretização de um desses objectivos”, destacou Fernando Gomes, presidente da FPF.

O edifício foi cedido pelo Município de Bragança e a inauguração resultou, segundo o presidente, Hernâni Dias, “de uma congregação de esforços e vontades”. “A câmara municipal sempre esteve atenta a esta situação e percebemos que a associação estava em instalações bastante exíguas e com poucas condições. Tenho que reconhecer que foi aqui feita uma grande intervenção. O espaço é agradável e aproveitámos para revitalizar esta zona da cidade”, acrescentou.

Na inauguração da nova sede da A.F. Bragança estiveram também presentes Vítor Dias, do Instituto Português do Desporto e Juventude, representantes dos clubes do distrito, das associações de futebol distritais e regionais e de outras entidades.