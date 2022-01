Associação de Futebol de Bragança vai participar na Copa Gallaecia

A Copa Gallaecia vai ser recuperada. O troféu vai juntar selecções distritais de futebol feminino sub-14 das Associações de Braga, Bragança, Porto, Vila Real e Viana do Castelo, em representação do Norte de Portugal, e ainda três selecções da Federação Galega de Futebol, Orense, Pontevedra e Vigo.

Os presidentes das seis associações reuniram-se esta tarde, em Braga, para definir o formato da competição.

A Copa Gallaecia será mais que um torneio de futebol. A prova quer assumir-se como “um intercâmbio e partilha de boas práticas entre as seis associações”, envolvendo atletas, coordenadores técnicos e conselhos de arbitragem, “fomentando o crescimento e o desenvolvimento da modalidade”, lê-se no site da A.F. Bragança. As seis associações de futebol pretendem que os três dias da prova sejam “um momento de partilha cultural, social e desportiva”.

A última vez que se realizou a Copa Gallaecia foi em 2007 e é agora recuperada no âmbito das comemorações do 100º aniversário da Associação de Futebol de Braga. A prova vai realizar-se na cidade bracarense, no próximo mês de Setembro.

A preparação da Copa Gallaecia arranca já no dia 25 de Fevereiro, no Porto, com plenários dedicados aos conselhos de arbitragem e departamentos técnicos das seis associações.

Foto de A.F. Bragança