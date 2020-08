Associação Desportiva Paredes já tem um espaço próprio

Agora o clube dispõe de melhores condições físicas para organizar o trabalho das equipas. Alexandra Pires, presidente da A.D. Paredes, diz que “é um dia muito importante” para as atletas, directores e treinadores.

“Com a sede vamos conseguir reunir com as atletas e os pais sem estar dependentes de outros espaços. Vamos trabalhar de forma mais tranquila e organizada. Até para os treinadores vão ter uma forma mais confortável de organizar o seu trabalho”, disse.

A Associação Desportiva Paredes iniciou-se no futebol feminino em 2016 e desde então participa no Campeonato Nacional de Juniores, tendo alcançado o segundo lugar na temporada 2017/2018, e desde 2017 que tem também uma equipa a competir no distrital de infantis da A.F. Bragança.

Várias atletas já deram o salto para os nacionais, são os casos de Lea Pires para o Gil Vicente (Liga BPI) e Sara Costa para o Gafanha (Nacional de Futsal). “A Sara é um dos casos de sucesso. Ainda não conseguimos dar continuidade no clube às atletas que saem do escalão de juniores, mas com o tempo queremos que isso aconteça”.

A AD Paredes é um caso de quem faz muito com pouco e Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança, destacou todo o trabalho realizado por atletas, treinadores e direcção. “Dentro daquilo que nós vemos ao nível do movimento associativo é um bom exemplo de que com poucos recursos se consegue trabalhar a vertente desportiva mas também a vertente humana das associações”, realçou o autarca.

Hernâni Dias considera que a A.D. Paredes “é um caso de sucesso e de crescimento” face à diferença que diz ainda haver “entre as equipas masculinas e femininas”.

E para atenuar as desigualdades ainda existentes entre o futebol masculino e feminino, o presidente do município brigantino deixou um pedido “às entidades competentes que tutelam o sector para perceberem que o futebol feminino tem espaço para crescer no interior do país e que olhem mais para os clubes que só tem mulheres a jogar”.

A A.D. Paredes vai manter-se no Campeonato Nacional de Juniores Femininos e no distrital de infantis. O clube conta com cerca de 30 atletas com idade compreendidas entre os 10 e os 18 anos.