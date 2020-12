Ataque ao mercado: Mirandela vai reforçar plantel

Rui Eduardo Borges já terá definido os alvos e nos próximos dias haverá novidades no São Sebastião. “Sabemos que há sectores que podem entrar mais um ou outro jogador, mas têm de ter características muito específicas. Estamos à procura de mais uma solução para o meio campo e mais um ponta de lança para precaver eventuais lesões”, disse o treinador que não coloca de lado eventuais saídas. “Pode haver saídas de um ou outro jogador que esteja insatisfeito e que queira jogar mais”.

O S.C. Mirandela termina o ano de 2020 na quarta posição com 16 pontos. Um lugar que corresponde aos objectivos traçados no início da época, mas o treinador não esconde que a equipa quer mais. “O saldo da nossa campanha é para já positivo, mas nunca estamos satisfeitos. Entrámos bem no campeonato. Este é um grupo que gosta de trabalhar e evoluir e, por isso, temos índices de rendimento positivos”.

Rui Eduardo Borges lamenta apenas a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Oleiros, e a derrota, a única para o campeonato, com o Braga B, líder da série A. “Só perdemos com o Braga B e até penso que foi por números exagerados. A eliminação da taça da maneira como foi, a acabar o jogo, foi o resultado mais amargo e depois o empate em casa com o Vimioso”.

O primeiro jogo d S.C. Mirandela de 2021 está marcado para o dia 3 de Janeiro frente ao Pedras Salgadas, dérbi transmontano da jornada 10 da série A do Campeonato de Portugal.