Ataque de cães matou 6 ovelhas e deixou 5 feridas no concelho de Bragança

O ataque ao gado aconteceu sábado por volta das 9h da manhã, na aldeia de Donai, no concelho de Bragança, e, pelo menos, 6 animais morreram. Tiago Fernandes, dono do rebanho, conta que as ovelhas estavam na sua propriedade quando dois cães de gado “brancos e pretos” terão “furado a rede” e acabaram por atacar os animais, matando de imediato 6 e deixando as restantes feridas. “Algumas mataram-nas logo, ainda as comeram e outras arrancaram-lhe um bocado. E depois algumas estão mordidas, mas estão vivas ainda. Há duas ou três que estão mesmo mordidas no pescoço, eu já fui buscar a medicação, mas já me disseram que se calhar não ia adiantar muito porque furaram o pescoço. Mas pronto, há que tentar”, disse. O pastor contou não é a primeira vez que passa por esta situação e que em todas elas ficou com o prejuízo. “Agora ficamos com o prejuízo. Ninguém assume nada. Já me aconteceu mais vezes. Há dois ou três anos também tive um ataque igual de cães. Não eram os mesmos cães. O maior prejuízo é a morte dos animais. O valor não consigo ter uma ideia. Mais os medicamentos já fui buscar agora antibióticos, sprays, tudo mais. Agora deve estar quase a chegar uma máquina para abrir um buraco para conseguir enterrar as ovelhas. É tudo”, referiu. Tiago Fernandes explicou que foram os familiares que se aperceberam da situação. Quando chegou perto do rebanho e se deparou com a situação contactou as autoridades que estiveram no local a tentar encontrar os cães e apurar a quem pertencem.