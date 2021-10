Atleta de Macedo de Cavaleiros integra a Selecção Nacional de Rugby em Cadeira de Rodas

Fez-se história no Rugby em Cadeira de Rodas. Portugal realizou o primeiro jogo oficial deste desporto, no passado dia 16 de Outubro, em Lisboa, frente à congénere de Espanha.

Na equipa das quinas há um transmontano. Chama-se Luís Vaz, é natural de Macedo de Cavaleiros e é o grande impulsionador da modalidade no nosso país.

Em 2007 um acidente deixou-o numa cadeira de rodas, mas é um exemplo de superação, algo que passou a ser uma rotina. O gosto pelo rugby motivou-o a encetar contactos para criar a modalidade, mas sem sucesso. “Em 2009 tentei criar a modalidade. Na altura ainda iniciámos, mas, depois, por falta de apoios e alguma desmotivação, o projecto caiu por terra”, contou Luís Vaz.

Mas, o atleta nunca desistiu e chegou mesmo a treinar no estrangeiro durante as várias viagens que realizou, nomeadamente na Hungria, República Checa, Aústria e Colômbia. Pelo meio há a prática de basquetebol em cadeira de rodas e até de andebol, Luís chegou a integrar uma equipa no Porto.

A persistência do macedense deu resultado. Em 2017, a Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes decidiu avançar com o Rugby em Cadeira de Rodas. “Nessa altura fui contactado pela federação e estive presente deste a primeira hora no projecto. Nestes últimos quatro anos a modalidade avançou e finalmente realizámos o nosso primeiro jogo oficial”.

E foi frente à selecção de Espanha que a equipa das quinas fez história. Portugal realizou o primeiro jogo oficial de Rugby em Cadeira de Rodas na 1ª taça Ibérica, realizada, nos dias 17 e 17 de Outubro, no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.

No nosso país há apenas 12 atletas que praticam a modalidade, seis no Porto, quatro em Lisboa e outros dois na zona centro do país, mas Luís Vaz acredita que é possível cativar mais gente. “Neste momento estamos a iniciar com um clube no Porto e outro em Lisboa. A nível nacional há apenas 12 jogadores, nem dá para formar duas equipas. Ainda estamos muito aquém daquilo que é pretendido. Temos dificuldade em recrutar jogadores. Muita gente com este tipo de lesão está fora do desporto”.

O Rugby em Cadeira de Rodas é uma modalidade de equipa jogada num campo com as mesmas dimensões de um campo de basquetebol, com uma bola de voleibol. Cada equipa é composta por quatro elementos com limitações nos quatro membros (tetraplégicos, amputados, distrofias, entre outros) cujo objectivo é marcar o maior número possível de pontos através da passagem da linha de ponto por parte do jogador com a posse da bola.

Para treinar, Luís Vaz desloca-se todas as semanas, à segunda-feira, ao Porto e a cada dois meses integra o estágio da selecção nacional.

O desenvolvimento da modalidade depende da vontade e motivação dos praticantes, mas também de apoios. “Neste momento o apoio que temos é da federação e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Com alguns apoios já se conseguiu algum material, entre os quais oito cadeiras boas e outras para desenrascar, divididas entre o porto e Lisboa. São cadeiras feitas à medida de cada jogador e numa próxima fase é nisso que vamos investir”.

Aos 34 anos, Luís Vaz não traça objectivos individuais na modalidade mas sim colectivos. “Queremos ser competitivos e participar num campeonato, mas acima de tudo deixar a modalidade implementada e competir na divisão C europeia”, afirmou.

O Rugby em Cadeira de Rodas (RCR) surgiu no Canadá, no final dos anos 1970, e inicialmente chamava-se Murderball. Em 2000, a modalidade integrou oficialmente os Jogos Paralímpicos em Sidney.