Atleta do CTM Mirandela está nas meias-finais de pares na Túnisia

Mariana Santa Comba (sub-15) e Inês Matos, Matilde Pinto e Patrícia Santos (sub-19) estão a participar no WTT Youth Contender Tunis, na Tunísia, sendo que Mariana Santa Comba já está apurada para as meias-finais de pares.

A atleta do CTM Mirandela juntamente com a espanhola Maria Berzosa Casas ficaram isentas dos oitavos de final e nos quartos eliminaram as tunisinas Farah Belkahia / Mariam Brahimi.

Nas meias-finais, marcadas para esta quinta-feira, as duas atletas têm como adversárias a russa Kristina Kurilkina e a alemã Josephina Neumann. O jogo está marcado para as 14h45.

Kristina Kurilkina também será a adversária de Mariana Santa Comba nos oitavos de final em singulares, às 08h30.

Em sub-19, Matilde Pinto, também atleta do CTM Mirandela, fez dupla com a croata Doar Cosic e chegaram aos quartos-de-final, onde perderam com as romenas Bianca Mei Rosu e Elena Zaharia.

O WTT Youth Contender Tunis termina no dia 7 de Fevereiro.

Foto de FPTM