Atleta do Ginásio Clube Mirandelense ficou perto da medalha de bronze no mundial da WAKO

Sacha terminou a participação no Campeonato do Mundo de Kickboxing da WAKO (World Association Of Kickboxing Organizations) de Cadetes e Juniores, que decorre em Itália.

O atleta do Ginásio Clube Mirandelense (GCM) chegou aos quartos-de-final, ficando muito perto da medalha de bronze.

“Portou-se muito bem, jogou com atletas mais experientes e mesmo nos quartos-de-final fez um excelente combate, penso que foi uma vitória já ter estado presente e ficou apenas a um combate de entrar nas medalhas”, destacou Sónia Pereira, do GCM, em entrevista à Rádio Terra Quente.

Sacha tem 16 anos e há nove que pratica kickboxing no Ginásio Clube Mirandelense. A participação no mundial “traz experiência ao atleta para as próximas competições internacionais”, frisou Sónia Pereira.

O Campeonato do Mundo de Kickboxing da WAKO termina no próximo domingo, dia 9, em Itália.

A comitiva portuguesa conta ainda com os atletas Gonçalo Lopes, João Amorim e Lara Martins, os treinadores Raul Lemos e Pedro Telles, e os árbitros Marcos Gonçalves e Victor Nogueira.

Foto de GCM