Atletas, clubes, treinadores e dirigentes premiados na VII Gala de Desporto de Miranda do Douro

Entre os premiados destaque para Ricardo Ribas, treinador de atletismo, e Tomás Igreja, jogador do GD Chaves.

Ricardo Ribas foi eleito Treinador do Ano e Tomás Igreja, que assinou recentemente contrato profissional com os flavienses, Futebolista do Ano. “Este prémio é uma motivação para trabalhar mais e melhor e para ajudar os mais novos a seguir os seus sonhos. É preciso ter sempre muita garra e nunca atirar a toalha ao chão”, disse Ricardo Ribas.

Aos 41 anos, Ribas abraçou a carreira de treinador de atletismo e ainda como atleta sagrou-se campeão nacional universitário de crosse curto, em Fevereiro deste ano.

A noite também foi em grande para a Associação Mirai q´Alforjas que arrecadou dois prémios: Associação do Ano e Dirigente/Dinamizador do Ano através de Vera Conde. “É muito bom ver o nosso trabalho reconhecido”, afirmou Vera Conde.

A Gala de Desporto de Miranda do Douro é organizada pelo município há sete anos e premeia o desempenho dos mirandeses na área do desporto ao longo do ano. “Esta gala já se destaca no concelho e valoriza aqueles que vencem, mas de uma forma geral todos os que trabalham em prol do desporto no concelho”, disse Artur Nunes, presidente da autarquia.

Noutras categorias, Tiago Soares foi eleito Desportista Masculino do Desporto Escolar e Leonor Garcia em femininos; Alírio Sebastião levou para casa o troféu de Desportista Masculino Federado e Rosário Sebastião em femininos; Dinis Garcia foi eleito Revelação do Ano, a dupla Diogo Ribeiro/Daniel Pedro a equipa do ano e o Centro de Marcha e Corrida o Projecto do Ano.