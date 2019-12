Atletas das Estrelas e Mirandela na Selecção Nacional sub-15 de basquetebol

João Fernandes e João Kol, ambos das Estrelas Brigantinas, e Olenksandr Zhogno, do S.C. Mirandela, foram chamados pelo seleccionador nacional, Mário Gomes.

A lista de convocados conta com atletas de 14 clubes, sendo que o F.C. Porto é o que cede mais jogadores, três no total.

A primeira sessão de treinos no norte do país está marcada para o dia 6 de Janeiro, às 19h30, na cidade do Porto, no Pavilhão do SC Vasco da Gama.

Em femininos, o distrito de Bragança é representado por Inês Lage (S.C. Mirandela) em sub-16, que se estreou por Portugal no Torneio Medina Del Campo, em Espanha.