Atletas de Vinhais somam quatro medalhas no Torneio de Inverno da ARNN

Três medalhas de prata e uma de bronze é o saldo, em termos de resultados, da participação da Escola Municipal de Natação/F.C. Vinhais no Torneio de Inverno da Associação Regional de Natação do Nordeste, realizado no sábado e domingo, na Piscina Municipal de Vila Real.

Em infantis, Ana Magno somou três medalhas de prata e Mariana Silva uma de bronze. O clube vinhaense fez-se representar ainda por Lara Ferreira, em infantis, Luís Magno e Daniel Pires, ambos em juvenis.

O Torneio de Inverno da ARNN contou com a participação de 84 atletas em representação de seis clubes: CMN Peso da Régua, DURIUS-São João da Pesqueira, Escola Municipal de Natação de Vinhais/FC Vinhais, Famalicão, Ginásio Clube de Vila Real e o Flavitus Natação Clube.

Segue-se o Festival de Escolas de Natação e Encontro de Técnicas Simultâneas no próximo dia 4 de Março, em Tabuaço.

Foto de ENV/FC Vinhais