Atletas do C.A. Macedo de Cavaleiros seleccionados para o Campeonato da Europa de Corrida de Montanha

Rui Muga, que se sagrou bicampeão nacional de corrida de montanha no passado domingo, em Castro Daire, antevê um europeu bastante competitivo e acredita que Portugal vai ficar no top 5 da competição. “Temos equipa para ficar no top5”, afirmou.

O seleccionador, Fernando Fernandes, convocou oito atletas para as categorias de “uphill races”, corridas sempre a subir, e para o “up and down” races, as corridas de sobe e desce. Rui Muga e Zé Carvalho vão representar Portugal em “uphill races” e Carlos Lopes no “up and down races”.