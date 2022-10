Atletas transmontanos somam quatro pódios no Campeonato da Europa de Kyokushin-kan

Quatro pódios foi o saldo da participação da delegação portuguesa, formada por atletas do distrito de Bragança, no Campeonato da Europa de Kyokushin-kan em Madrid, Espanha, no dia 24 de Setembro.

Bruna Viera sagrou-se vice-campeã da Europa na categoria de Kata, vertente técnica, em 10-11 anos femininos. A pequena atleta é natural de Macedo de Cavaleiros e estreou-se da melhor forma a competir com um segundo lugar.

“Foi um grande resultado. Foi a primeira vez que competiu e tem 11 anos. Este resultado reflecte todo o esforço e dedicação da Bruna. É uma criança muito dedicada. Assumiu o desafio com um grande compromisso. Trabalhou muito nos treinos e em casa”, destacou o Sensei Óscar Sanchéz, treinador de Bruna Vieira.

Óscar Sanchéz é espanhol e há cerca de 20 anos que está em Bragança, mas é em Macedo de Cavaleiros que ensina Kyokushin-kan a miúdos e graúdos.

O Sensei também competiu no europeu onde alcançou o terceiro lugar na categoria Masters Kata +45 anos masculinos.

Para Portugal veio ainda um título de vice-campeão em Kata Bo (vertente técnica com bastão longo), foi conseguido por Eric São Pedro.

Para o também Sensei foi um campeonato bastante competitivo, principalmente nas vertentes técnicas. “Eu penso que nas vertentes técnicas o nível estava mais alto do que em alguns europeus. Havia muitos atletas de fora da europa. O campeão de Bo era norte americano. A nível de luta já fui a campeonatos com um nível um pouco maior, apesar de não me ter qualificado na vertente de luta”, contou.

Tal como Óscar Sanchéz, Eric São Pedro ensina a modalidade de Kyokushin-kan um pouco por todo o distrito. O treinador tem Dojos (locais de treino) em Miranda do Douro, Sendim e Mogadouro. Mas, é em Bragança a “sede” da modalidade com o Sensei Almir Smith, que movimenta perto de uma centena de atletas.

A delegação portuguesa que participou no Campeonato da Europa de Kyokushin-kan em Madrid contou ainda com o árbitro Milton Pereira. É também praticante da modalidade, há 11 anos, e estreou-se na função de árbitro. “Foi a primeira vez que fui a um europeu e gostei bastante”, disse.

Os resultados conseguidos pelos atletas são reconhecidos, mas “faltam apoios”. Segundo Óscar Sanchéz “todas as despesas são por conta dos atletas”.

Entre os atletas mais novos de destacar o primeiro lugar alcançado por Dinis Major na Copa Majadahonda, na categoria Kumite (luta) em 10-11 anos masculino +45Kg. Mariana Torrão e Bruno Exposto também competiram, ambos nas categorias Kata.

No Campeonato da Europa de Kyokushin-kan participaram mais de 250 atletas de 24 nacionalidades.