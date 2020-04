Autarcas de Bragança e Mirandela criticam não serem feitos testes à Covid-19 no centro de testes dos municípios

Os utentes da Unidade Local de Saúde do Nordeste não estão a ser enviados para os dois centros que foram instalados na semana passada, numa parceria entre os municípios e os hospitais privados de Bragança e Terra Quente.

Júlia Rodrigues, presidente da câmara de Mirandela, referiu que a única justificação da ULS foi que “não existe essa necessidade”. A autarca mostrou-se contra esta posição e salientou que é “indispensável realizar testes no sentido da prevenção e não só do diagnóstico” e, por isso, estão a ser feitos testes nas IPSS com o intuito de “garantir que todos aqueles que estão infectados possam ficar em isolamento e não criar uma linha de contágio”. No município de Mirandela já fizeram testes no Centro de Hemodiálise, no Lar de Torre de Dona Chama e Romeu.

O presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, considerou que é incompreensível que as pessoas continuem a ter de se deslocar a Macedo de Cavaleiros quando o centro instalado na cidade podia realizar também testes a partir do SNS.

“Alguém que moram em Bragança tem um centro de testes junto a casa, que tem convenção com o SNS, e é obrigado a deslocar-se a Macedo de Cavaleiros”, disse o autarca, salientando que “há questões que são incompreensíveis”.

Contactado, o presidente do Conselho de Administração da ULS Nordeste, Carlos Vaz, disse não querer prestar quaisquer declarações sobre o assunto. Entretanto a Unidade Local de Saúde do Nordeste informou que recebeu, ontem, cinco novos ventiladores atribuídos pelo Ministério da Saúde. Este é um equipamento essencial no tratamento de doentes críticos infectados pelo novo coronavírus. Em comunicado, a ULS congratula-se com a disponibilização dos ventiladores pela tutela, vendo assim reforçada a sua capacidade de equipamentos fundamentais no suporte da função pulmonar dos utentes da sua área de abrangência.