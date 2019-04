Autarcas do Douro revoltados com fim de comboio turístico

Só durou dois anos. O comboio «Miradouro» já não volta à Linha do Douro para fins turísticos. A CP – Comboios de Portugal alega que não tem rentabilidade. Justificação que não agrada aos autarcas do Douro, nomeadamente ao de Carrazeda de Ansiães e ao do Peso da Régua, que já pediram uma reunião com a administração da empresa para tentar reverter a decisão.