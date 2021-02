Autarquia de Bragança mantém apoio às colectividades desportivas em ano de pandemia

O valor exacto é de 151.551 euros a distribuir por 18 colectividades desportivas do concelho de Bragança. Numa altura em que os clubes/associações atravessam dificuldades devido à Covid-19, que paralisou o desporto em geral, o município decidiu manter o apoio financeiro mesmo com a suspensão ou adiamento das actividades ou eventos.

“O município não quis deixar de dar o seu contributo para que o movimento associativo continue a ter capacidade para continuar a funcionar. Não que agora se justifique, tendo em conta o facto de quase tudo estar parado, mas entendemos que há clubes que têm despesas mensais. É verdade que o que nos preocupa mais é financiar a actividade desportiva a nível da formação, ainda assim nesta fase difícil o município mantém os apoios”, disse Hernâni Dias, presidente da Câmara Municipal de Bragança.

Ao município chegaram 20 candidaturas sendo que nesta primeira fase foram apoiadas 18, que abrangem 24 modalidades desportivas.

Para a segunda fase ficam reservados os apoios, num total de 100 mil euros, a eventos como a Meia-Maratona das Cantarinhas, o Bragança Granfondo, a Concentração Internacional Motard e o Trial 4x4 Cidade de Bragança caso seja possível a realização dos mesmos. “Se a pandemia permitir a realização destes eventos serão também financiados”, garantiu o autarca.

E para os clubes este é ”um apoio muito importante”, frisou Marco Gonçalves da comissão administrativa do Grupo Desportivo de Bragança, para fazer face às despesas. ”Em cada jogo em casa temos despesas e temos o compromisso com os jogadores, não é muito mas têm que ser recompensados. O município acaba por ser o nosso principal apoio tal como os patrocinadores e agradecemos”, acrescentou.

O GDB recebeu um apoio de cerca de 80 mil euros para fazer face às despesas no Campeonato de Portugal. Quanto às camadas jovens continuam sem treinar e jogar devido à pandemia.

E ao Ginásio Clube de Bragança foi atribuída uma verba de 2600 euros que será aumentado caso haja condições para a realização da Meia-Maratona das Cantarinhas. Carlos Fernandes, presidente do GCB, confessa que a atribuição desta verba acabou “por ser uma boa surpresa” já que a actividade do clube é quase nula. “A nossa actividade continua noutros moldes e muito poucas competições, participámos em três provas desde o início da época. Num ano normal tínhamos atletas em três competições e ultrapassaríamos as cem participações num ano”.

Nesta fase o apoio atribuído pelo município vai ajudar na requalificação da nova sede do Ginásio Clube de Bragança.