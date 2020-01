Autarquia de Macedo investe em equipamentos para diminuir perdas de água

Com um orçamento de cerca de 27 milhões de euros para este ano, é um dos objectivos que o presidente da câmara, Benjamim Rodrigues, quer cumprir, para além do financiamento das juntas de freguesia em mais de um milhão de euros, da execução do plano de investimentos do PEDU e da intervenção na zona industrial. Macedo é que dos municípios que mais água desperdiça em todo o país. Segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, relativos a 2017, durante esse ano, 76,9% da água não foi facturada. “Penso que, num plano a quatro anos, podemos reduzir drasticamente estes valores que nos colocam na linha vermelha”, disse, explicando que existem “perdas reais”, na ordem dos 70%, e “perdas comerciais”, na ordem dos 80%, que se traduzem em 700 mil euros. As perdas comerciais dizem respeito a situações de não cobrança e isenção. Segundo o autarca algumas instituições, como os bombeiros e outras associações, não pagam a água, uma vez que não lhe é cobrada e, por isso, há uma contribuição para o agravamento da factura comercial. “É muito difícil implementar cobranças quando nós temos instituições de cariz social e com intervenção pública”, referiu, acrescentando que o objectivo é “chegar a uma fasquia a curto/médio prazo que baixe dos 60% e, a médio/longo prazo, ir para os valores normais do resto do país, que é na ordem dos 50%”. Benjamim Rodrigues disse ainda que todo o esforço está a ser encaminhado para o pagamento da dívida global da água. A autarquia macedense deve cerca de 9 milhões de euros à Águas do Norte, empresa responsável pela exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal. O município conseguiu negociar o pagamento da dívida e tem agora 20 anos para a saldar.

17 milhões de dívida

A câmara tem, neste momento, uma dívida de 17 milhões de euros, segundo Benjamim Rodrigues. O autarca vai já no terceiro ano do mandato e disse já ter conseguido saldar 7 milhões da dívida do município. “Numa fase inicial fizemos uma redução da dívida na ordem dos 4 milhões e neste último ano na ordem dos 3 milhões”, frisou.

Macedo quer abandonar Eixo Atlântico

O município pode deixar de integrar o Eixo Atlântico, associação que procura a coesão territorial e transfronteiriça. Benjamim Rodrigues considera que o concelho não está a ter “qualquer retorno” da associação. “Investimentos aqui no nosso território não vejo e não estou a falar apenas dos anos em que estou no executivo”, referiu, salientado que não estão a ser feitos investimentos “justos”. Em quotas, a câmara macedense já pagou mais de 100 mil euros à associação, em “meia dúzia” de anos. A questão vai ser apreciada em Assembleia Municipal.