Autarquia de Vinhais distribui cabazes a 40 famílias carenciadas

A autarquia de Vinhais em parceria com a delegação do município da Cruz Vermelha Portuguesa distribuiu cabazes de Natal a 40 famílias carenciadas do concelho. No total, 135 pessoas, das quais 30 são crianças até aos 12 anos, foram presenteadas com alimentos recolhidos pela Cruz Vermelha e outros comprados no comércio local. O objectivo passou por permitir um Natal mais desafogado a estas famílias, que estão sinalizadas, referenciadas e são acompanhadas pela Acção Social da câmara, pela Segurança Social, pela Cruz Vermelha – Delegação de Vinhais e pela CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vinhais. Para além dos cabazes atribuídos, as crianças receberam ainda brinquedos que são doados à delegação da Cruz Vermelha do concelho. Esta acção decorreu de acordo com as políticas sociais implementadas pela autarquia de Vinhas, que visam “apoiar e melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes”, não só no Natal, mas também durante todo o ano. AP