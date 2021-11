Basquetebol: Resultados de Mirandela Basquete Clube, GD Macedense e Estrelas Brigantinas

Já os sub-14 mirandelenses venceram a Escola Diogo Cão por 21-135 no Campeonato Inter-Regional masculinos.

Quanto aos sub-16 do Mirandela Basquete Clube perderam, 50-69, com o CTM Vila Pouca de Aguiar.

Em femininos, as sub-14 da cidade do Tua perderam em casa com o Boticas por 26-37.

No Campeonato Inter-Regional sub-18 masculino, as Estrelas Brigantinas sofreram uma derrota caseira, 51-101, com a ADCE Diogo Cão.

Já a formação feminina sub-19 do Grupo Desportivo Macedense venceu fora o CTM Vila Pouca de Aguiar por 39-57.