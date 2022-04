Basquetebol: Taça Nacional de Seniores, sub-18, sub-16 masculinos e sub-19 femininos

Jornada positiva para o Mirandela Basquete Clube na Taça Nacional de Basquetebol de seniores masculinos.

Os mirandelenses venceram o Paredes Basket por 23-49 na terceira jornada da zona Norte D.

A equipa transmontana ocupa o terceiro lugar, com 4 pontos, e na próxima jornada, agendada para o dia 25 de Abril, recebe o CTM Vila Pouca de Aguiar.

Na Taça Nacional de sub-18 masculinos, os Estrelas Brigantinos sofreram uma derrota em casa da ADCE Diogo Cão, 93-28 foi o resultado do encontro da jornada 7 do grupo Norte B.

Os brigantinos apresentaram-se desfalcados. “Tivemos baixas importantes, devido a lesões, e tivemos dificuldades em dar resposta a essas ausências”, lamentou João Soares, técnico da equipa.

Os Estrelas Brigantinas ocupam o sexto lugar, último, com 7 pontos e recebem a Escola SLB O. Azeméis, no dia 24 de Abril.

Em sub-16 masculinos, o Mirandela Basquete Clube perdeu fora de portas, 74-28, com o Académico FC.

Em femininos, o Grupo Desportivo Macedense também perdeu, 31-91 na recepção ao Limiense, na jornada 7 da Taça Nacional de Basquetebol sub-19.

Apesar do resultado, Paulo Lopes gostou do crescimento da equipa em relação ao último jogo. “Embora a equipa adversária estivesse bastante desfalcada, melhoramos relativamente ao último jogo em todos os capítulos. Também demos muitos minutos a todas as jogadoras, que é importante na sua evolução, já que somos uma equipa muito jovem”, disse o treinador do Macedense.

A equipa de Macedo de Cavaleiros volta a jogar em casa no dia 23 de Abril com o Esgueira OLI.