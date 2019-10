Basquetebolista de Mirandela no Centro de Treinos de Alto Rendimento do Jamor

O CAR do Jamor conta com cerca de 20 modalidades como basquetebol, atletismo, futebol, canoagem, triatlo e râguebi.

O Centro de Treinos de Alto Rendimento conta com profissionais qualificados e os melhores e mais modernos meios técnicos na preparação de atletas de alto rendimento, selecções nacionais e no desenvolvimento de jovens talentos.

A infra-estrutura conta com uma residência para atletas, e regime de internato, e trabalha em parceria com Instituições de Ensino Superior e com diversos Centros de Investigação.

Inês Lage faz parte, agora, de um grupo restrito de 14 atletas, de vários clubes nacionais, que vão trabalhar com Mariyana Kostourkova, seleccionadora nacional de sub-16 femininos.