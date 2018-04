Batista Jerónimo reuniu equipa para debater programa de candidatura

O candidato esteve reunido com os cerca de 80 elementos que o acompanham neste desafio, entre eles Bruno Gonzaga, Filipe Vaz, que irá coordenar o departamento de formação em caso de vitória, Pedro Nogueiro, Júlio de Carvalho, Fernandinho, apontado ao cargo de director desportivo, ou Matilde Pousa.

Sem revelar grandes informações sobre o projecto que pretende implementar no GDB, em caso de vitória, Batista Jerónimo avança que a sua equipa pretende “trabalhar em três frentes, na organização do clube, formação e futebol sénior”.

Sabe-se ainda que a lista de proponentes do candidato inclui figuras representativas do desporto em Bragança, tais como antigos jogadores do Desportivo e treinadores.

Com a descida do GDB ao distrital, Batista Jerónimo pretende, se vencer as eleições, formar um grupo coeso e que volte a colocar o Bragança nos nacionais contando para isso com os jogadores do actual plantel “que queiram integrar o projecto”.

Batista Jerónimo deverá apresentar ainda esta semana a sua candidatura em conferência de imprensa.