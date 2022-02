BC Limiense impõe derrota pesada ao Macedense

A equipa transmontana sofreu uma derrota pesada, 101-34, frente ao BC Limiense. Mas, as dificuldades começaram antes do jogo. “O jogo era às 11h00 e chegámos às 11h05 pois enganámo-nos no caminho. Depois, foi ao chegar aquecer muito rápido e jogar”, contou o técnico, Paulo Lopes.

A equipa de Ponte de Lima foi claramente superior e os parciais dos quatro períodos de jogo expressam isso mesmo, 23-4 19-5 34-18 e 25-7, mas a pretação das transmontanas não foi a melhor. “Elas foram superiores, mas foi um jogo muito pouco conseguido nosso. A primeira parte foi muito má, depois, ao intervalo falei com elas e jogámos o nosso normal, pelo menos ofensivamente, tanto que marcámos mais só no terceiro período que no resto do jogo”, referiu o treinador.

A experiência na Taça Nacional é uma clara aposta na aprendizagem e no crescimento das jogadoras. “Com a diferença de resultado dei minutos a todas as jogadoras, não importando o resultado final. Era importante para a evolução delas e para análise de que correu bem e menos bem e o que temos que melhorar”, conclui o técnico.

O G.D. Macedense ocupa a sexta posição, última, da série Norte B da Taça Nacional de Basquetebol sub-19 femininos com três pontos. A prova é liderada pelo Esgueira Oli, o próximo adversário do GDM no dia 5 de Março.