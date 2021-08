Bebé de Freixo de Espada à Cinta não quis esperar e nasceu na ambulância

Esta sexta-feira, nasceu mais um bebé numa ambulância. Por volta das 20h os bombeiros de Freixo de Espada à Cinta foram contactados para transportar uma grávida para o hospital de Bragança, mas nem sequer foi possível sair da vila já que o bebé mostrou ter pressa para sair. Segundo um dos bombeiros, Ricardo Sapage, quando chegaram perto da grávida, perceberam que já estava a entrar em trabalho de parto. Contactaram o Centro de Orientação de Doentes Urgentes que encaminhou a SIV de Mogadouro para ajudar no parto. Uma experiência que disse ter sido “única”. “É um momento único. Sou bombeiro já há alguns anos, já tive vários serviços assim, de levar grávidas para o hospital de Bragança, mas o bebé só nascia passado um hora ou já no dia seguinte”, contou. Ricardo Sapage acrescentou ainda que a mãe e o bebé estão bem de saúde e foram logo transportados para o hospital de Bragança. “Nasceu um rapagão, um bebé bem de saúde”, afirmou. O bebé nasceu por volta das 20h45. No último ano, vários bebés do distrito nasceram na ambulância, a caminho do hospital.

Foto: Ricardo Sapage