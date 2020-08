Bica assina contrato profissional com o Lille

José Bica, jovem jogador natural de Mirandela, vai representar o Lille. O clube francês anunciou na terça-feira a contratação do internacional português.

O avançado, de 17 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional válido por cinco temporadas e quer afirmar-se no clube francês.

Para Bica é o “concretizar de um sonho”. “Não foi só eu que consegui, os meus colegas ajudaram-me muito. Pensei que adaptação poderia ser mais difícil, mas já estou integrado e estou a gostar muito”, afirmou

Bica já trabalha no clube gaulês e diz já estar “completamente integrado” até porque “há vários portugueses na estrutura do clube”.

O mirandelense tem sido cobiçado por vários emblemas nacionais e estrangeiros. Esteve no radar do SC Braga e dos espanhóis do Valência e Barcelona, mas foi o Lille que ganhou a corrida ao avançado.

Depois de ter representado os juvenis do G.D. Chaves na última temporada prepara-se para um desafio maior e mais exigente. “O clube está a apostar muito em mim e a dar-me uma oportunidade única. Fez o contrato que fez com a minha idade e só tenho que responder com trabalho ao mais alto nível”.

Bica fez formação no S.C. Mirandela, F.C. Porto e G.D. Chaves. Na última época, ao serviço dos flavienses, o mirandelense apontou 19 golos em 20 jogos na formação sub-17, que lhe valeu a chamada à Selecção Nacional. Agora vai representar o Lille nas próximas cinco épocas.