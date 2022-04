Boris o goleador do campeonato distrital

Somou 18 dos 47 golos marcados pelo Carção em 22 jornadas da Divisão de Honra Pavimir. Boris Fernandes termina a época com o título de melhor marcador da competição.

O avançado, de 23 anos, foi determinante na linha de ataque da equipa treinada por António Forneiro. “Estou muito satisfeito por ter dado este prémio à equipa. Confesso que não esperava atingir estes números pois o Ronaldo Cruz cedo se distanciou na tabela de marcadores. O facto de ele ter ido embora, de ter deixado de jogar no campeonato, também ajudou. Mas é mesmo assim, a ausência de uns é a oportunidade para outros”, frisou o atacante.

Destaque para o poker apontado na goleada, 11-0, aplicada ao F.C. Carrazeda, na jornada 12 da Divisão de Honra Pavimir. Foi a primeira vez que o avançado marcou quatro golos num jogo.

A nível colectivo, o Carção concluiu a época no sexto lugar, com 34 pontos. A equipa que ao longo das 22 jornadas sentiu bastantes dificuldades. “Tivemos muitas lesões no plantel, depois a paragem de duas semanas devido à covid, a questão do racismo de que foi vítima o Lafaiete, mas mesmo assim fizemos boa figura”.

Boris não esconde que chegar à final da Taça Distrital era o grande objectivo. O jogador foi decisivo no segundo jogo dos quartos-de-final, decidido nos penáltis, frente ao F.C. Vinhais, mas o Carção acabou por ser eliminado nas meias pelo G.D. Sendim.

Sobre o futuro, Boris ainda não sabe se vai renovar ou não. “Agora segue-se um dia de cada vez e depois logo se vê. Ainda é cedo. Para já vou descansar”.

Boris ingressou no Carção na temporada que findou. Antes representou o Argozelo, Estudantes Africanos, Bragança e Vimioso.