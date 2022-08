Bragança apresenta-se aos sócios no sábado e promove Troféu Ximena

O Grupo Desportivo de Bragança vai disputar o Troféu Ximena com os espanhóis do Verín CF. O jogo está marcado para o próximo sábado, dia 20, com início às 18h00, e serve de apresentação do plantel sénior, que vai competir no Campeonato de Portugal.

Em 2021, o GDB venceu a primeira edição, 5-2 frente ao G.D. Sendim, e este ano quer repetir o feito, apesar de o objectivo principal não passar pelo resultado. “Claro que ganhar é bom, mas o mais importante é ter um dia feliz para quem vem ao estádio e que as pessoas convivam”, referiu Tony Afonso, director desportivo dos canarinhos.

O Troféu Ximena que homenageia o antigo guarda-redes dos brigantinos e considerado pelos adeptos o “eterno” capitão, que terminou a carreira em 2019.

É um troféu importante para o clube. “Vamos homenagear aquele que foi o capitão e uma referência do clube. O Ximena é o jogador com mais épocas realizadas no clube”, frisou Tony Afonso.

Na 2ª edição do Troféu Ximena vão estar presentes várias glórias do Grupo Desportivo de Bragança que a direcção do clube faz questão de recordar. “O que esta direcção está a fazer é não se esquecer de quem passou pelo clube e deu muito ao GDB. Temos que relembrar a história e as pessoas que deram muito de si ao Bragança. Neste caso, o Ximena foi o escolhido por aquilo que representa para o GDB e para os adeptos”.

O Bragança prepara-se para o Campeonato de Portugal, que começa no próximo dia 18 de Setembro. Na primeira jornada o Bragança joga em casa com o Brito. Antes, no dia 11, recebe o Monção na 1ª Eliminatória da Taça de Portugal.