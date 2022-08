Bragança apresenta-se aos sócios a vencer e arrecada Troféu Ximena

O Grupo Desportivo de Bragança venceu, este sábado, o Verín C.F. por 5-1, no jogo relativo à 2ª edição do Troféu Ximena e de apresentação aos sócios e adeptos na nova temporada.

A equipa treinada por Rafael Nascimento resolveu o encontro praticamente na primeira metade com os reforços a mostrarem serviço. Primeiro foi Pedro Miguel, que na época passada representou o Montalegre, a marcar. Aos 8 minutos, o defesa central apareceu oportunamente na área contrária a cabecear para o fundo da baliza.

Na linha de ataque destacou-se Gabi. O ponta de lança (ex-Fafe) mostrou veia goleadora, fez hat-trick (14’, 19’, 30), colocou o marcador em 4-0.

Depois do intervalo, altura em que Rafael Nascimento fez várias mexidas na equipa, a partida perdeu intensidade mas o GDB continuou por cima do jogo. No entanto, foi a formação espanhola a chegar ao golo. Juan apontou o tento solitário do Verín C.F. aos 55 minutos.

O quinto golo do Bragança saiu dos pés do recém-entrado Marco Trigo. O médio fechou as contas do jogo, 5-1, aos 79 minutos.

A jogo foram os juniores Alexandre, Leonardo, Hélder e Pedro Cruz. São jogadores que contam para o técnico. “Dois ou três vão integrar durante o campeonato o trabalho diário do plantel sénior. Vou estar atento a toda a formação. Interessa-me a qualidade. Queremos ter mais Rodrigos, mais Dannys e Rubens”, afirmou Rafael Nascimento.

Com cerca de duas semanas de trabalho de pré-época, o técnico está satisfeito com o trabalho realizado pelos jogadores. “Aquilo que retiramos de positivo é uma avaliação de 14 dias de trabalho. É apenas o nosso terceiro jogo de pré-época, mas tiro elações boas do que estamos a fazer e é preciso continuar a trabalhar”.

Sobre o jogo, o treinador dos canarinhos justifica a quebra de ritmo da equipa na segunda metade com o resultado conseguido na primeira parte. “A quebra do ritmo devesse, talvez, ao resultado construído na primeira parte e por muito que queiras controlar acaba por haver algum facilitismo”.

O técnico deixou ainda a certeza de ter soluções à altura para os vários sectores. “Temos um leque de jogadores que nos vai permitir apresentar 11 jogadores que vão defender ao máximo as cores do GDB”.

No jogo de apresentação, os grandes ausentes foram Mailó e Kika. Ambos os jogadores recuperam de lesão, sendo que Mailo deve regressar aos treinos já no início da próxima semana.

Quem já não faz parte do plantel é o médio Silas. O jogador foi dispensado.

A figura do encontro foi o ponta de lança Gabi. O ex-Fafe fez hat-trick. “Ganhar, seja amigável ou não, é sempre importante. Temos uma equipa muito boa para o campeonato de aí vem e para a Taça de Portugal”.

O Troféu Ximena voltou a ficar em casa. A competição homenageia aquele que é considerado o eterno capitão do GDB. Ximena destacou o triunfo do GDB e gostou do terceiro teste da pré-época dos brigantinos. “É sempre bom o troféu ficar em casa. O mais importante nesta altura da pré-poca não é a vitória, mas o trabalho que é feito. Fiquei com boa impressão. Há uma mistura de juventude com maturidade. Sei que neste patamar não é fácil haver mais maturidade. Penso que se perspectiva uma época muito complicada para todas as equipas. Esta equipa vale pelo seu todo”.

O próximo jogo de preparação do GDB está agendado para a próxima quinta-feira, dia 25, com o G.D. Mirandês.