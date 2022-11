Bragança cai para o último lugar após derrota com o Amarante

Vida difícil para o Grupo Desportivo de Bragança no Campeonato de Portugal. Os comandados de Rafael Nascimento continuam sem vencer e caíram para o último lugar da tabela classificativa.

Na sexta jornada, da série A, realizada este domingo, os brigantinos perderam, 0-1, na recepção ao Amarante, agora líder da competição.

Sinal mais para a equipa da casa na primeira parte. Os brigantinos conseguiram controlar o encontro e, apesar de não terem conseguido ocasiões claras de golo, acercar-se da baliza do Amarante.

A primeira metade terminou com um grande momento de futebol e aquela que foi a única oportunidade de golo. Já em tempo de compensação, aos 45’+2, Bruno Silva esteve muito perto de marcar para o GDB. O médio, que se destacou na formação brigantina, rematou do meio campo e só a agilidade do guarda-redes Ivan Cruz permitiu evitar o que podia ter sido um grande “chapéu”.

Na segunda metade, entrou melhor a turma visitante e a pressionar a formação da casa. Contudo, foi o Bragança que voltou a estar mais perto de marcar. Marco Trigo, aos 55’, rematou de forma colocada e obrigou o guardião adversário a mostrar serviço.

Aos 65 minutos as duas equipas ficaram reduzidas a dez unidades num lance dividido entre o ponta de lança do GDB, Camará, e o médio do Amarante, Okoli. Os dois jogadores receberam cartão vermelho directo.

Os forasteiros acabaram por chegar ao golo naquela que foi a única oportunidade conseguida na primeira metade. Miguel, numa falha de marcação da defesa brigantina, aproveitou e fez o 0-1.

Com este resultado o Amarante assumiu a liderança da série A com 14 pontos, já que o Tirsense perdeu, 1-0, com o Brito e desceu para o segundo lugar.

Quanto ao GDB caiu para a última posição com três pontos e continua sem vencer. Em seis jornadas, os brigantinos somam três empates e outras tantas derrotas.

Reacções

Rafael Nascimento – Técnico do Bragança

“A primeira parte foi bem conseguida, estivemos bem organizados defensivamente, procuramos estrategicamente o que treinamos durante a semana. A segunda parte ficou estragada pelas duas expulsões. Do nosso lado ficámos sem o jogador que estava a dar profundidade ao jogo e acabámos por sofrer um golo outra vez em meia oportunidade. No geral foi um jogo sem grandes oportunidades, quer de um lado quer do outro”.

Renato Coimbra – Técnico do Amarante

“A primeira parte não foi boa. Não foi condizente com o que temos vindo a fazer e de acordo com o valor da minha equipa. Mas, também defrontámos um adversário que lhe está a falar a estrelinha, pois perde por pormenores. É uma equipa muito competitiva e difícil de bater. Pela segunda parte, em que fomos mais dominadores, o resultado foi justo mesmo não conseguindo grandes oportunidades”.