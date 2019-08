Bragança de portas abertas a meia centena de luso-descendentes

Sob o lema “Better Together! Uma rede para a empregabilidade dos jovens na Europa”, a iniciativa, que se insere nas comemorações do Dia Internacional da Juventude, organizadas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), pretende estabelecer uma rede europeia de animadores de juventude lusodescendentes e lusófonos para dar a conhecer as potencialidades do país a outros jovens com quem trabalhem.