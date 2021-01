Bragança deixa escapar vitória no último minuto

Grupo Desportivo de Bragança e Pedras Salgadas defrontaram-se este domingo na jornada 14 da série A do Campeonato de Portugal. Foi um duelo de aflitos na tabela classificativa. Ambas as equipas estão em zona de despromoção, sendo que a formação termal é 10ª classificada e o GDB está logo abaixo no 11º lugar.

O jogo foi equilibrado, com domínio repartido, mas os forasteiros mostraram-se mais atrevidos no ataque. No entanto, a primeira oportunidade de golo pertenceu aos locais, aos 35 minutos, por intermédio de Ossai. O avançado rematou forte com a bola a passar junto à baliza à guarda de Cajó.

Os visitantes chegaram ao golo mas este foi anulado por posição irregular do médio André Pinto.

Já perto do intervalo os brigantinos pediram penálti depois de Ossai ter sido carregado em falta, mas o árbitro, Flávio Jesus, não teve o mesmo entendimento.

Os golos só surgiram na segunda metade com o GDB a inaugurar o marcador aos 71 minutos na marcação de um penálti. O castigo máximo foi assinalado depois de Rogério ter sofrido falta na área do Pedras.

E quando o triunfo, tão procurado, parecia não fugir aos comandados de Rafael Nascimento, surgiu o golo da equipa termal aos 89’. João Ricardo, que tinha entrado aos 70’, igualou a partida e evitou a derrota da formação treinada por Andrés Madrid.

Para Rafael Nascimento, treinador do GDB, foi um jogo com “duas partes distintas”. “Na primeira parte, talvez devido ao vento, parece-me que nos encostámos muito lá atrás e o Pedras acabou por nos criar dificuldades. Na segunda metade conseguimos impor o nosso jogo, marcámos e, depois, sofremos um golo após uma bola parada”.

À semelhança do que aconteceu frente ao Vidago, o GDB esteve em vantagem e acabou por sofrer um golo na recta final do encontro. Rafael Nascimento garante que a equipa “não está fragilizada”, mas sim “ansiosa por vitórias”. “Estamos a dar o nosso melhor, mas os resultados não aparecem. Força e personalidade não nos faltam”, garantiu.

Do lado do Pedras Salgadas, Andrés Madrid considerou o empate “injusto”. “É um resultado injusto. Dominámos do princípio ao fim. Tentámos criar várias situações de golo. Sofremos um penalti e vale o que vale. Tentámos inverter o resultado e acabámos por empatar. Com a equipa do Bragança colocada atrás da linha defensiva tornou-se difícil”.

Após 14 jornadas realizadas da série A do Campeonato de Portugal, Pedras Salgadas e Bragança estão em zona de despromoção. O GDB ocupa o 11º lugar com 8 pontos e a equipa termal é 10ª com 11 pontos.