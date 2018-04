Bragança desce ao distrital

O cenário que vinha a ameaçar o Bragança confirmou-se, no domingo, a uma jornada do final do campeonato. O GDB foi despromovido ao distrital 45 anos depois da última passagem do clube por esta competição.

Recordamos que a última participação do Grupo Desportivo de Bragança nos distritais remonta à temporada 1972/1973.