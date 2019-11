Bragança deu luta ao líder e só sucumbiu nos últimos dez minutos

O Vizela venceu mas teve que suar para garantir a vitória no terreno do Bragança. Mais que suar a equipa treinada por Álvaro Pacheco foi obrigada a puxar dos galões de líder e arquitectar uma estratégia para anular as investidas dos transmontanos. E isso só foi conseguido na segunda parte, especialmente com a entrada de Landinho ao intervalo. O médio, que representou o GDB na época 2017/2018, deu consistência à ligação entre o meio campo e o ataque dos forasteiros.

Os brigantinos entram bem, determinados, não deixaram o Vizela acercar-se da baliza de João Pinho e tiveram sempre mais perto de marcar. O primeiro aviso foi deixado pelo médio João Nogueira, aos 4’, num remate forte desviado por Rafa.

Aos 24 minutos Soares inaugurou o marcador. O atacante moçambicano isolou-se, depois de um ataque rapidíssimo, e rematou certeiro. O avançado avistou o segundo golo aos 34’ mas na cara do guarda-redes atirou por cima.

Na segunda metade o Vizela conseguiu impor o seu futebol, mas o GDB ainda espreitou o golo. Abbas desperdiçou uma clamorosa ocasião. O extremo foi mais rápido no 1x1 com João Faria, isolou-se e só com Rafa pela frente atirou ao lado.

O Vizela tanto procurou que conseguiu o golo do empate. Aos 82’, após um ressalto de bola, André Soares fez o 1-1.

Aos 86’, André Soares, novamente decisivo, fechou as contas do jogo, após a marcação de um penálti, a castigar a falta de Daniel Afonso sobre Kiko Bondoso. Na marcação do castigo máximo, Soares rematou ao primeiro poste, a bola ainda bateu nas costas de Pinho e acabou por entrar.

Direcção reitera confiança na equipa técnica

Com este resultado o GDB leva sete jornadas sem vencer e não está fácil dar o pontapé na crise de resultados. Apesar da fase menos positiva que atravessa a equipa, Milton Roque reitera total confiança no técnico, Frederico Ricardo, e deixa um recado aos críticos. “Não adianta virem com críticas e querem mudar tudo ao fim de dez jornadas. O Bragança vai manter o seu treinador até ao final da época, aconteça o que acontecer”, afirmou o presidente dos brigantinos.

Milton Roque deixou ainda uma palavra de optimismo aos jogadores. “Estamos muito satisfeitos com os jogadores. Eu ainda não vi uma equipa superior à nossa, independentemente dos resultados. Falta-nos uma ponta de sorte”.

O último triunfo do GDB para Campeonato de Portugal foi a 1 de Setembro, na Madeira, com o Câmara de Lobos por 0-1. Desde então soma três empates e quatro derrotas.