Bragança é campeão distrital e vai regressar aos nacionais

O Grupo Desportivo de Bragança só precisava de empatar na última e decisiva jornada da Divisão de Honra Pavimir, mas os canarinhos fizeram mais que isso. O GDB venceu de forma expressiva, 0-4, o Vila Flor SC sem carregar muito no acelerador.

A conquista do título distrital volta a colocar os brigantinos no Campeonato de Portugal na próxima temporada.

Em Vila Flor, o resultado foi construído praticamente na primeira metade. Helton começou por deixar o primeiro aviso aos 11 minutos com um remate rasteiro a sair junto ao poste da baliza defendida por Eduardo. O camisola 96 do Bragança foi um dos elementos mais irrequietos na linha de ataque do GDB a juntar ao sentido de oportunidade de Mantorras e à pontaria de Paulo Roberto, que assinou o primeiro golo do Bragança.

O ponta de lança brasileiro marcou de penálti, na sequência da falta de Eduardo sobre Nuno Silvano na área.

Nuno Silvano que também uma das figuras do jogo. O médio fez o 0-2 aos 20 minutos, após assistência de Helton, e voltaria a marcar na segunda metade.

Ainda antes do intervalo, os visitantes chegaram ao 0-3 com a assinatura de Mantorras.

Com uma vantagem confortável e o título já a acenar, os comandados de Lopes da Silva passaram a gerir o encontro. O quarto golo sai dos pés de Nuno Silvano, que na área não desperdiçou a oportunidade de bisar.

O jogo fica marcada por duas expulsões, Paulo Roberto do GDB e Micael Silva do Vila Flor SC viram cartão vermelho directo, depois de se envolverem numa acesa discussão chegando mesmo ao confronto físico.

Nota para Jorge Passas. O defesa do Grupo Desportivo de Bragança somou os primeiros minutos, depois de ter recuperado de uma intervenção cirúrgica que o obrigou a parar grande parte da época.

Terminado o campeonato, o Bragança vira o foco para a final da Taça Distrital e quer fazer a dobradinha. No derradeiro jogo da prova rainha do futebol distrital os brigantinos defrontam o G.D. Sendim. O jogo está marcado para domingo, dia 1 de Maio, às 16h00, em Miranda do Douro.