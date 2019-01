Bragança e Carção mantêm-se invictos

Trinta e seis golos foi o número registado nas seis partidas da jornada 11, realizada no domingo, com as atenções viradas para o Argozelo – Bragança.

Os brigantinos venceram pela margem mínima, 3-4, mas tiveram que sofrer para sair do Campo das Minas com os três pontos já que estiveram sempre em desvantagem no marcador.

Peter e Michel marcaram para o Argozelo ainda na primeira metade e Alex para o Bragança. O 2-1 ao intervalo mantinha tudo em aberto para a segunda metade com os locais reduzidos a dez unidades, após a expulsão de Pedrinha (38’) por acumulação de amarelo.

No segundo tempo, Tiago Antunes restabeleceu a igualdade, 2-2, e Peter devolveu a vantagem ao Argozelo (3-2), apontando o segundo tento da conta pessoal.

A resposta do GDB chegou com um golo de Adão (3-3) e Nuno Silvano fechou as contas do jogo ao rubricar o 3-4.