Bragança e F.C. Vinhais seguem no topo do campeonato distrital

O Grupo Desportivo de Bragança venceu, no domingo, por um expressivo 6-0 o Macedo de Cavaleiros, no Estádio Municipal de Bragança. Sanhá, Nuno Silvano e Helton marcaram no primeiro tempo, colocando os canarinhos a vencer por 3-0 ao intervalo.

Na segunda parte, Bolaji fez hat-trick. A equipa brigantina esteve irrepreensível no jogo, colectivamente muito forte e a nível individual grande destaque para os três golos de Bolaji e o brilhantismo de Helton, que foi um quebra-cabeças para a defesa macedense.

Nuno Gonçalves, treinador do GDB, teceu muitos elogios ao grupo. “Os nossos jogadores foram sérios desde o primeiro minuto, foram profissionais, tivemos momentos que rondaram a excelência e o resultado espelha aquilo que foi a exibição. Os jogadores estão de parabéns, é fruto do trabalho deles”.

E Nuno Fernandes, treinador do Macedo, lamentou os erros da equipa que ditaram a pesada derrota, a segunda consecutiva. “Nós queríamos reagir, depois da derrota na primeira jornada. Nos primeiros 20 minutos até conseguimos o que pretendíamos, depois foi erro atrás de erro. Eles ganharam moral, foram para cima de nós e é uma vitória justa do adversário”.

Em Torre de Moncorvo, o Futebol Clube de Vinhais reduzido a dez unidades, desde o minuto 38, alcançou a vitória, por 2-3 frente ao Grupo Desportivo de Moncorvo. Para os vinhaenses marcaram Fernando, Cazares e Kénio.

Vitória ainda para os Estudantes Africanos diante do Vila Flor Sport Clube, por 2-0, no Parque Desportivo de Sta. Apolónia. Anderson Soares apontou os dois tentos da partida.

O Grupo Desportivo Mirandês também entrou com o pé direito, a formação mirandesa foi a Vila Flor vencer o Futebol Clube Leão Negro, por 1-0, com golo de Sancum Morata.

O Carção recebeu e venceu o G.D. Cachão por 2-1, no Estádio Municipal de Vimioso. Diogo Luís e William Albino marcaram para a formação de Carlos Silvestre.

O Rebordelo e o Argozelo empataram a zero, no Campo de Jogos do Rebordelo.