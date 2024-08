Bragança é o distrito com menos testes de pezinho

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, entre Janeiro e Junho, foram feitos 229 testes do pezinho no distrito de Bragança, menos 76 comparativamente ao mesmo período do ano passado. A seguir ao distrito de Bragança, estão Portalegre e Guarda, com 248 e 343 testes do pezinho, respectivamente. Já Lisboa (12 794) e Porto (7 157) foram os distritos onde foram feitos mais testes do pezinho. No total, no país, foram estudados 41 284 recém- -nascidos, menos 518 em relação ao primeiro semestre de 2023. O teste do pezinho é feito entre o terceiro e sexto dia de vida do recém-nascido, para diagnosticar doenças graves. No entanto, não é obrigatório fazer na área de residência do bebé, o que significa que estes números não significam necessariamente o número de nascimentos no distrito.