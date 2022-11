Bragança é o quarto distrito nacional onde mais idosos vivem sozinhos e isolados

O distrito de Bragança é o quarto, a nível nacional, onde mais idosos vivem sozinhos e/ou isolados ou situação de vulnerabilidade.

Mais de 44 500 idosos que vivem nestas condições foram sinalizados pela GNR na Operação "Censos Sénior 2022", que decorreu em Outubro, no âmbito do Policiamento Comunitário.

Esta operação visa garantir acções de patrulhamento e sensibilização à população mais idosa, alertando-a para a necessidade de adoptar comportamentos de segurança, reduzindo o risco de se tornar vítima de crimes, sobretudo violência, burla e furto.

Os distritos de Vila Real, com 5353, Guarda, com 5243, Viseu, com 3586, e Bragança, com 3411, foram os distritos nos quais mais idosos foram sinalizados.

Durante a operação, os militares realizaram uma série de acções que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável.

Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação "Censos Sénior", a Guarda tem vindo a actualizar a sinalização geográfica, proporcionando assim um apoio mais próximo à população idosa, "o que certamente contribui, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o aumento do seu sentimento de segurança", lê-se na página oficial da Guarda Nacional Republicana.

"A GNR continuará a acompanhar os idosos sinalizados, através de visitas regulares às suas residências, no sentido de realizar mais acções de sensibilização e fazer a avaliação da sua segurança, colaborando com as demais entidades locais, na procura da melhor qualidade de vida da população idosa, em especial dos mais vulneráveis", lê-se ainda na página online da força policial.