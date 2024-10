Bragança empata com o Paredes e mantém liderança no Campeonato de Portugal

O Grupo Desportivo de Bragança empatou, 1-1, na recepção ao Paredes e continua a liderar o campeonato. A partida realizou-se no domingo, no Estádio Municipal de Bragança e pontuou para sétima jornada da Série A do Campeonato de Portugal

Os golos surgiram na segunda parte, Danny (59’) adiantou os canarinhos no marcador e o Paredes respondeu, logo de seguida, por intermédio de Mauro Ribeiro (61’).

Danny, autor do golo do Grupo Desportivo de Bragança, referiu que foi um jogo equilibrado. “Foi um jogo muito difícil, com duas boas equipas, mas queríamos ter ficado com os três pontos. Foi um bom jogo, marcámos primeiro e acho que devíamos ter conseguido manter a vantagem, infelizmente, não deu e o empate acaba por ser merecido pelo que as equipas fizeram. No entanto, nós queremos sempre ganhar”, afirmou.

Danny já leva quatro golos no Campeonato de Portugal ao serviço da turma brigantina e sublinhou que pretende “continuar a ajudar a equipa da melhor maneira” e destacou que “é resultado do trabalho colectivo”.

Tarantini, treinador do Paredes, disse que enfrentou uma equipa com muita alma e frisou que o empate foi um resultado justo. “Vimos a alma que esta equipa de Bragança tem, de facto é uma alma muito grande. É um campo difícil, não penso que muita gente vá passar em Bragança. No geral, o jogo foi equilibrado, entre duas equipas valentes, que estiveram muito fortes nos duelos e penso que os pontos foram bem divididos”, sublinhou.

Com este desfecho, o Grupo Desportivo de Bragança segue líder da Série A do Campeonato de Portugal, soma 15 pontos. Ttem mais dois pontos que Pevidém, Vitória Sport Clube B, Paredes e Vila Real.

Na próxima jornada, marcada para o próximo domingo, a turma transmontana visita Os Sandinenses. O jogo está agendado para as 15h00, no Campo de Jogos Maria Teresa, em São Martinho de Sande, concelho de Guimarães.