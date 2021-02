Bragança empata sem golos no terreno do Montalegre

A chuva e o mau estado do terreno de jogo não facilitaram a tarefa às duas equipas e na primeira metade há a registar apenas duas ocasiões de golo, uma para cada equipa. Samate rematou forte à barra da baliza do GDB e Kika tentou colocar os brigantinos comum remate rasteiro que saiu junto ao poste da baliza do Montalegre.

Na segunda parte entrou melhor o Montalegre. Aos 51 minutos David Carvalho travou o remate de Outtara com um corte providencial.

Aos 66’, Lio marcou para a turma da casa, após canto, mas foi invalidado por posição irregular do capitão do Montalegre.

Já na recta final do jogo, Danny rematou cruzado à baliza de Jeimes, depois de uma boa assistência de Capelo, mas foi travado pelo guarda-redes dos locais.

O Montalegre segue no quarto lugar com 27 pontos. O Bragança é 10º classificado com 15 pontos.