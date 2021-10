Bragança entra a vencer com um bis de Nuno Silvano

Era um dos jogos mais aguardados da primeira jornada do campeonato distrital de futebol. O confronto entre dois dos candidatos à subida aqueceu a tarde de domingo e não defraudou quem assistiu ao jogo nas bancadas do Municipal de Vimioso.

É certo que as equipas ainda não estão a cem por cento nesta fase inicial, algo que foi evidente, sobretudo na formação do Vimioso. Os comandados de Eurico Martins mostraram algumas fragilidades defensivas na primeira metade e na segunda, a perder por 0-2, faltou cabeça fria no ataque para, pelo menos, igualar o jogo. Mendy foi o exemplo de precipitação e falta de experiência quando já recta final do encontro, aos 87’, falhou uma ocasião flagrante de golo. Na área, só com o guarda-redes pela frente, o avançado Senegalês atirou por cima da baliza.

O triunfo do G.D. Bragança foi construído na primeira metade e com mérito de Nuno Silvano. O médio colocou os brigantinos em vantagem ao minuto 20, após assistência de Mantorras. Um lance que deu origem à expulsão de Eurico Martins, técnico do Vimioso, por palavras dirigidas ao árbitro, Nuno Augusto.

O segundo golo dos canarinhos surge a poucos minutos do intervalo, aos 43’, de penalti, após uma falta de Luzinho sobre Helton. Nuno Silvano foi chamado à conversão do castigo máximo e não falhou.