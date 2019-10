Bragança “escorrega” nas Pedras Salgadas

A primeira metade foi equilibrada mas com ascendente do GDB e com oportunidades de golo repartidas, com dois remates perigosos dos locais e Paulo Roberto e Ossai a deixar a assinatura nas duas grandes ocasiões dos brigantinos.

Na segunda metade repetiu-se o filme dos primeiros 45 minutos. Ossai, Paulo Roberto e Abbas bem tentaram bater o guarda-redes termal mas sem sucesso

O jogo ficou resolvido aos 76 minutos. É caso para dizer que Diogo Lopes saltou do banco para decidir o encontro. O avançado apontou o único tento da partida, depois de ter entrado ao minuto 60.

O GDB reagiu de imediato. Kika tirou tinta ao poste da baliza de Hugo Silva, após um remate fortíssimo.

“O empate já seria penalizador, a derrota é cruel. Mas o futebol é mesmo assim quem não marca sofre e o que conta são os golos”, disse Frederico Ricardo, técnico do GDB, no final do jogo.

Na tabela classificativa o Pedras Salgadas largou o último lugar, é agora 17º, com quatro pontos e esta semana prepara a recepção ao Águeda, um jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Quanto ao Bragança é décimo classificado com oito pontos.