Bragança faz quatro pódios em desporto adaptado nos Jogos do Eixo Atlântico

A delegação de Bragança em prova no XIV Jogos do Eixo Atlântico, na Maia, alcançou quatro pódios nas modalidades adaptadas de atletismo e natação.

Em atletismo adaptado, Marco Afonso (Santos Mártires) conseguiu a primeira posição na disciplina de lançamento do peso, Mónica Santos (Santos Mártires) foi terceira classificada em salto em comprimento e Marisa Borges (Centro de Educação Especial) terminou na terceira posição em lançamento do peso.

Na natação adaptada, em 50 metros bruços femininos, Júlia Pereira (Santos Mártires) conseguiu o primeiro lugar no pódio.

Os XIV Jogos do Eixo Atlântico começaram na segunda-feira, na Maia, e terminam na próxima sexta-feira, dia 8.

A delegação de Bragança está representada por 43 atletas nas modalidades de natação pura e adaptada, basquetebol, atletismo e atletismo adaptado.

Os brigantinos em competição são atletas dos Estrelas Brigantinas, Ginásio Clube de Bragança, Escola de Natação de Bragança, CSP Santos Mártires e Centro de Educação Especial.

Este ano, são 28 as cidades do Eixo Atlântico representadas nos Jogos do Eixo. Bragança é a única do distrito em competição.

Para além das modalidades já mencionadas, os participantes competem ainda em andebol, futebol 7 e voleibol.

