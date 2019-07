Bragança garante contratação do central Lassina Touré

O jogador, natural do Burquina Faso, vai reforçar o eixo da defesa e vem para colmatar a saída de Nelson Roma, que tinha renovado por mais um época mas acabou por deixar o clube por motivos pessoais.

Quanto a Lassina Touré tem 27 anos e representou o Limianos na temporada passada. O jogador chegou a Portugal em 2010 para jogar nos juniores do Tourizenzse. No ano seguinte estreou-se como sénior também no clube de Touriz. Seguiu-se a transferência para o Guimarães B em 2012, Marítimo B, Sp. Ideal, AD Oliveirense e Limianos.

Na formação de Ponte de Lima, Lassina Touré realizou 27 jogos e marcou um golo.