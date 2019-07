Bragança Granfondo vai para a estrada no domingo com percurso renovado

Está tudo pronto para a terceira edição do Bragança Granfondo. São esperados cerca de 1600 ciclistas numa iniciativa que proporciona uma experiência desportiva e turística. “Quanto mais pessoas vierem mais capacidade teremos de promover a nossa região e os nossos concelhos. No fundo queremos mostrar o nosso potencial turístico e económico”, disse Hernâni Dias, presidente do município de Bragança.

Este ano, os participantes contam com um percurso totalmente renovado com passagem pelo concelho de Vimioso, mantendo-se a partida e a chegada na cidade de Bragança e a incursão pelo Parque Natural de Montesinho. “Este ano não vamos à Puebla de Sanabria, vamos ao concelho de Vimioso. É um percurso de ‘rompe pernas’, com altos e baixos. Mas é um percurso acessível a todos, pelo menos o minifondo. O mediofondo e o granfondo já são mais exigentes”, referiu Manuel Zeferino da organização, a cargo da BikeService.

Tal como as duas primeiras edições, a prova conta com três distâncias à escolha: o Granfondo de 137 km, o Mediofondo de 98 km e o Minifondo de 58 km. A pensar em quem acompanha os participantes há uma caminhada solidária com as receitas a reverterem para a Delegação de Bragança da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A organização também não esquece dos mais novos e para sábado, dia 13, preparou o Bragança Granfondo Kids para crianças dos 5 aos 12 anos.

Os participantes vêm de 18 países diferentes com destaque para a participação em massa de portugueses e espanhóis. Da vizinha Espanha estão inscritos cerca de 300. “O nosso objectivo é passar cada vez mais pela internacionalização e semear ainda mais esta cultura de ciclismo, este turismo desportivo, para fazer com que Bragança seja mais forte”, acrescentou Manuel Zeferino.

Este ano, o dorsal número 1 pertence a Álvaro Pino. O espanhol é um nome incontornável do ciclismo internacional e depois de terminar a carreira foi director desportivo de equipas como Kelme, Phonak e Xacobea Galicia. “O Álvaro Pino é uma referência do ciclismo galego. Foi vencedor de uma volta à Espanha, foi director desportivo durante vários anos de uma das grandes equipas do mundo, é um ex-ciclista que foi um atleta muito importante no seu tempo. Penso que é uma presença importante para a captação de espanhóis.”

Álvaro Pino é natural de Ponteareas, perto da fronteira com Portugal, e tem como ponto mais alto da sua carreira a vitória da Volta a Espanha em 1986, tendo terminado no top 10 outras quatro vezes.

O Bragança Granfondo está marcado para domingo, dia 14, com partida marcada para as 09h00.