Bragança inicia pré-época com vários jogadores à experiência

O GDB começou já esta segunda-feira com o trabalho de campo, foi o primeiro treino da temporada 2020/2021.

Marco Móbil, técnico dos canarinhos, deu a primeira palestra ao plantel. Um discurso marcado pelo tema da pandemia, comum a todos os treinadores no actual momento que o mundo vive, e pautado por palavras como trabalho, ambição e exigência. “Sabemos as dificuldades que vamos ter e sabemos a realidade e o contexto actual do clube, mas o que podemos prometer é trabalho para apresentar uma equipa competitiva todos os dias”, garantiu o treinador.

A equipa é bastante renovada e no arranque dos trabalhos marcaram presença mais de 20 jogadores, entre eles os reforços Hudson Bello (ex-Carção), Wilker Santos (ex-Argozelo), Jorge Passas (ex-Beira Mar) e Pedro Fernandes. O guarda-redes (ex-S.C. Mirandela) é a contratação mais sonante dos brigantinos e o mais experiente. “Temos um reforço para a baliza que é de peso. Quem me dera ter mais três ou quatro como o Pedro mas atendendo à realidade do clube não é possível”.

O plantel está longe de estar fechado, há jogadores à experiência e são vários os atletas da formação de juniores que integram os trabalhos.

Da época passada renovaram Nelson Gomes, Hugo Pereira, David Carvalho, Daniel Afonso, Kika, Nuno Silvano, Marco Trigo e Capelo.

Caras novas para todos os sectores

Ainda esta semana haverá novidades no grupo. O ponta de lança Adriel (ex-Rebordelo), que foi o melhor marcador do campeonato distrital, e Michel Camargos (ex-Agozelo) estão na lista de contratações do GDB e devem ser apresentados na quarta-feira.

Marco Móbil reconhece que falta experiência à maioria dos jogadores nas andanças do Campeonato de Portugal, mas acredita que com trabalho é possível fazer um campeonato tranquilo. “Em termos de experiência é complicado. É um plantel jovem. Oitenta por cento dos jogadores que hoje (ontem) estão aqui a trabalhar nunca jogaram no CP, mas isso não é problema. Temos ambição e prometemos muito trabalho”.

Clubes aguardam indicações da DGS

Nesta fase inicial da pré-época são muitas as dúvidas e os clubes aguardam por novas indicações da Direcção Geral de Saúde (DGS). Os jogadores vão ser testados à Covid-19? Quanto vão custar os testes?

Certo é que a maioria dos clubes do Campeonato de Portugal não têm capacidade financeira para a realização dos testes, se estes forem obrigatórios. “O clube está a analisar os custos e ver se é possível realizar os testes eta fase. Mas, toda a gente aguarda por novas indicações da DGS”, disse Flávio Barros, responsável pelo departamento médico do GDB.

Para já, os jogadores e equipa técnica adaptam-se à nova realidade com o uso de máscara no estádio, desinfecção das mãos, utilização de circuitos únicos para evitar contacto desnecessário e foi também proibido, para já, o uso dos balneários. Os jogadores equipam-se e tomam banho em casa.

A equipa técnica e o departamento médico também sensibilizaram os jogadores para a necessidade de restringirem ao máximo os contactos sociais.