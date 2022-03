Bragança, Mirandela e Macedo recebem Inter-associações sub-14 feminino

São 22 as associações distritais e regionais de futebol que vão disputar a fase final do Torneio Inter-associações de Futebol Feminino sub-14, que começa no distrito de Bragança a partir de quinta-feira.

A competição divide-se em três provas: a Liga de Ouro, que conta com as selecções classificadas entre o 1º e o 8º lugar na primeira fase do torneio (AF Lisboa, AF Aveiro, AF Porto, AF Leiria, AF Setúbal, AF Santarém e AF Braga), A Liga de Prata, que integra as equipas que se classificaram entre o 9º e o 16º lugar (AF Beja, AF Portalegre, AF Algarve, AF Guarda, AF Coimbra, AF Vila Real e AF Viseu) e a Liga de Bronze que conta com a AF Bragança, AF Castelo Branco, AF Viana do Castelo e A.F. Évora.

A cidade de Bragança vai receber os jogos da Liga de Ouro, Mirandela da Liga de Prata e Macedo de Cavaleiros da Liga de Bronze.

António Ramos considera importante a realização destas iniciativas no distrito e afirma a capacidade de organização da AFB. “Apesar da A.F. Bragança ser uma das associações de pequena dimensão no contexto nacional e se localizar numa região afectada pela crescente desertificação, tem vindo a reforçar a sua importância na conjuntura desportiva actual, com um trabalho de grande qualidade nas vertentes da formação, comunicação e organização de eventos, garantindo os requisitos necessários para acolher um evento desta dimensão”, disse o presidente da AFB em declarações ao site da associação.

Em competição vão estar 22 associações distritais e regionais e os jogos são disputados entre os dias 31 de Março e 30 de Abril.