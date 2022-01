Bragança no grupo de Aveiro, Vila Real e Guarda

A selecção distrital de seniores masculinos da Associação de Futebol de Bragança vai disputar a Taça das Regiões e integra o grupo B juntamente com a A.F. Guarda. A.F. Aveiro e a A.F. Vila Real.

A fase zonal está marcada para os dias 28, 29 e 30 de Janeiro, no distrito de Vila Real.

O primeiro jogo dos brigantinos está marcado para o dia 28, às 17h00, frente à A.F. Aveiro, no dia seguinte defronta a A.F. Vila Real, às 15h30, e no dia 30 joga com a selecção distrital da Guarda, às 11h00.

A selecção distrital da A.F. Bragança inicia os trabalhos de preparação amanhã, no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros, e na quarta-feira, dia 12, realiza o segundo treino de observação. Para os dois dias de trabalho o seleccionador distrital, Sílvio Carvalho, convocou 31 jogadores.

Calendário de jogos do grupo B

28 Janeiro (sexta-feira) | 17h00

A.F. Vila Real – A.F. Guarda

A.F. Aveiro – A.F. Bragança

29 Janeiro (sábado) | 15h30

A.F. Bragança – A.F. Vila Real

A.F. Guarda – A.F. Aveiro

30 Janeiro (domingo) | 11h00

A.F. Vila Real – A.F. Aveiro

A.F. Bragança – A.F. Guarda