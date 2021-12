Bragança, Rebordelo e F.C. Vinhais seguem no pódio do campeonato

Não há mexidas nos lugares cimeiros do campeonato distrital. O Grupo Desportivo de Bragança (GDB) recebeu e venceu, este domingo, o G.D. Mirandês por 5-2.

Helton (29’), Paulo Roberto (40’, 52’), Capelo (46’) e Marco Trigo (90’+1) marcaram os golos da formação treinada por Lopes da Silva. No Mirandês, Conte (42’) e Cleyson (48’) foram os goleadores de serviço.

O GDB segue na liderança do campeonato, agora com 25 pontos, e tem a melhor defesa da competição, apenas quatro golos sofridos.

O Mirandês segue mais abaixo, no quinto lugar, com menos dois jogos. A equipa orientada por Vítor Fernandes acerta calendário com o Vila Flor SC na quarta-feira, dia 8, um jogo relativo à jornada 7, e com o F.C. Vinhais no dia 22 de Dezembro, uma partida da jornada 6.

No encalço do líder está o Rebordelo. Os comandados de Nuno Loureiro somaram três pontos, depois do triunfo caseiro, 2-0, frente ao Carção e ocupam o segundo lugar com 24 pontos.

O Rebordelo construiu a vitória ainda na primeira metade através do suspeito do costume, Ronaldo Cruz. O ponta de lança brasileiro marcou de penalti aos 28 minutos e aos 31’. O atacante tem 13 golos apontados na sua conta pessoal e lidera a lista de melhores marcadores.

O F.C. Vinhais também venceu e com reviravolta no marcador no terreno do Vimioso. Os locais marcaram primeiro, aos 32’, através de Mendy. Na segunda metade, os vinhaenses deram a volta ao resultado. Diogo Sousa igualou aos 55 minutos, André Félix rubricou o 1-2 aos 72’ e aos 77’ Diogo Sousa bisou e fixou o resultado em 1-3.

Em Sendim, a equipa de André Irulegui levou de vencida os Estudantes Africanos, 3-0 foi o resultado final. Kiki, Bruno Souza e Diego Oliveira marcaram os golos da vitória.

O Vila Flor SC conseguiu um triunfo fora de portas, 1-3, frente ao FC Carrazeda. Erik, David Medeiros e Jonathan foram os marcadores de serviço da turma orientada por Carlitos.

O destaque da jornada vai para o Grupo Desportivo de Moncorvo que conseguiu a primeira vitória para o campeonato. A formação de Urgel Carvalho venceu fora o Argozelo por 1-3, com golos de Falcão (2) e Guedes. No Argozelo, Tom apontou o tento solitário.

Foto de Diogo Pinto